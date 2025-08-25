Wo Dolly Parton Piraten tanzen lässt: zu Besuch in einem Küstenort in Florida

Harrrrr. Wer an Piraten denkt, denkt nicht unmittelbar an Panama City Beach an der Golfküste in Florida. Das Küstenstädtchen hat aber eine besondere Leidenschaft für alles entwickelt, was mit Piraten zusammenhängt – von Papageien, Skeletten, versenkten Schiffen bis zu Piraten-Restaurants. Die amerikanische Ikone, fast schon Nationalheiligtum, Dolly Parton, macht diese Leidenschaft der Kleinstadt jetzt zu Geld: In einer eigens gebauten Halle inklusive riesigem Tauchbecken und zweier Piratenschiffe lädt sie hier ab sofort zum Piraten-Spektakel.

Während der einstündigen Show fliegen Fässer in die und Piraten durch die Luft, Hunde werden zum Wettkampf ins Wasser geschickt, ein Seelöwe sorgt für Lacher, vor allem beim kleinen Publikum. Zwei Piratencrews liefern sich einen Kampf um eine Schatzkiste, während man beim etwas gewöhnungsbedürftigen Dinner im Takt abgefertigt wird. Danach geht’s, wie überall in den USA nach einer Show, in den Merchandising-Shop, wo man für Piratenschiff bis zum Holzschwert und Augenklappe ordentlich Geld lassen kann. Dass Piraten in dieser Gegend am Golf von Mexiko auf Raubzug waren, gilt als unwahrscheinlich – hier war noch nichts zu holen, aber Schutz konnten die Seefahrer in den Buchten des Golfs finden.