4 Tage in Cortina d'Ampezzo : die schönsten Tipps und Ausflüge rund um Olympia
Ich packe in meinen Koffer…
… einen Architekturführer um auf den Spuren der schönen Bauten von Edoardo Gellner und Carlo Scarpa zu wandeln.
… das Schickste vom Chicen zum Anziehen, um am „Catwalk“ Corso Italia mithalten zu können.
... feste Schneeschuhe für Gourmet-Dinner am Gipfel
Donnerstag
1 Frühstück mit Dolci
In der Bäckerei Pasticceria Alverà gibt’s zum Brioche Olympia-Filme.
2 Tofana-Skitour
Mit Gondel und Sessellift von Socrepes auf die Tofana zur Rennstrecke und Tribüne.
3 Hütten-Gaudi
Mit den Ski von der Pomedes zur Duca-d'Aosta-Hütte.
4 Après-Ski-Gourmet
Im Chalet Franz-Kraler-Club- Moritzino in Socrepes gibt’s neben DJ-Lines 5-Sterne Küche mit erlesener Weinkarte.
Freitag
5 Olympia-Architektur
Tee im Hotel de la Poste, zur Piazza Roma von Edoardo Gellner und Quartier 1956 ansehen.
6 Spuren Olympia 1956
Olympisches Eisstadion mit der originalen Feuerschale und dem Logo ansehen.
7 Bobbahn schauen
Zum Bobsport und Skeleton auf die „Pista olimpica Eugenio Monti“.
8 Japan-Dinner
Im neu eröffneten Gourmettempel Zuma, Corso Italia.
Samstag
9 Ausflug zur ENI Stadt
20 Minuten von Cortina entfernt liegt das Feriendorf Borca di Cadore von Edoardo Gellner und Carlos Scarpa.
10 Gourmet-Lunch
Im rustikalen Ristorante Cianzia Borca di Cadore speist man lokale Schmankerl.https://qodeup.com
11 Citybummel in Cortina
Stadtbummel über den Corso Italia zum Kaufhaus und zu den Kunstgalerien. https://cortina.dolomiti.org
12 Luxus-Dinner am Berg
Zum Dinner mit der Gondel auf die Faloria-Hütte.
Sonntag
13 Skitour Alto Adige
Vom Pass Falzarego auf den Lagazuoi und hinunter nach Armentarola. https://lagazuoi.it
14 St. Kassian und Piz la Ila
Skitour von Sankt Kassian auf den Piz Sorega zur Las- Vegas-Hütte und weiter zum Piz la Ila.
15 Sterne-Lunch am Piz
Sterne-Lunch mit DJ-Line am Piz la Ila im Club Moritzino.
16 Tee im noblen Aman
Tee oder Dinner im neuen Luxushotel Aman Rosa Alpina in St. Kassian.
HOTELTIPPS
17 Hotel de Len
Alpiner Lifestyle mit Blick auf die Dolomiten, einem riesigen Spa-Bereich und Design-Zimmern mitten in Cortina.
18 5-Sterne-Hotel Ancora Cortina
Tradition und moderner Luxus mitten am Corso Italia. Mit Restaurant, Spa und Fitnessraum, Kamin und Bergblick.
19 Hotel Trieste Cortina
In der Nähe des neuen Restaurant Zuma am Corso Italia. Nett, klein, familiär, Zimmer mit Balkon und Parkblick.
