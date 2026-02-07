Reise

4 Tage in Cortina d'Ampezzo : die schönsten Tipps und Ausflüge rund um Olympia

Eine Karte mit Ausflugszielen in Cortina d'Ampezzo
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.
Von Florentina Welley
07.02.26, 12:00

Ich packe in meinen Koffer…

…  einen Architekturführer um auf den Spuren der schönen Bauten von Edoardo Gellner und Carlo Scarpa zu wandeln. 
… das Schickste vom Chicen zum Anziehen, um am „Catwalk“ Corso Italia mithalten zu können.
... feste Schneeschuhe für Gourmet-Dinner am Gipfel

Donnerstag

 1 Frühstück  mit Dolci  
In der Bäckerei Pasticceria Alverà gibt’s zum Brioche Olympia-Filme.  

2 Tofana-Skitour 
Mit Gondel und Sessellift von Socrepes auf die Tofana zur Rennstrecke und Tribüne.

3 Hütten-Gaudi 
Mit den Ski von der Pomedes zur Duca-d'Aosta-Hütte. 

4 Après-Ski-Gourmet 
Im Chalet Franz-Kraler-Club- Moritzino in Socrepes gibt’s neben DJ-Lines 5-Sterne Küche mit erlesener Weinkarte. 

Wie Cortina d'Ampezzo mit Olympia, Kultur und Catwalk punktet

Freitag

5 Olympia-Architektur 
Tee im Hotel de la Poste, zur Piazza Roma von Edoardo Gellner und Quartier 1956 ansehen.

6 Spuren Olympia 1956 
Olympisches Eisstadion mit der originalen Feuerschale und dem Logo ansehen. 

7 Bobbahn schauen 
Zum Bobsport und Skeleton auf die „Pista olimpica Eugenio Monti“

8 Japan-Dinner 
Im neu eröffneten Gourmettempel Zuma, Corso Italia. 

Samstag

 9 Ausflug zur ENI Stadt 
20 Minuten von Cortina entfernt liegt das Feriendorf Borca di Cadore von Edoardo Gellner und Carlos Scarpa. 

10 Gourmet-Lunch 
Im rustikalen Ristorante Cianzia Borca di Cadore speist man lokale Schmankerl.https://qodeup.com

11 Citybummel in Cortina 
Stadtbummel über den Corso Italia zum Kaufhaus und zu den Kunstgalerien. https://cortina.dolomiti.org

12 Luxus-Dinner am Berg 
Zum Dinner mit der Gondel auf die Faloria-Hütte. 

Sonntag

13 Skitour Alto Adige 
Vom Pass Falzarego auf den Lagazuoi und hinunter nach Armentarola. https://lagazuoi.it

14 St. Kassian und Piz la Ila
Skitour von Sankt Kassian auf den Piz Sorega zur Las- Vegas-Hütte und weiter zum Piz la Ila. 

15 Sterne-Lunch am Piz 
Sterne-Lunch mit DJ-Line am Piz la Ila im Club Moritzino. 

16 Tee im noblen Aman  
Tee oder Dinner im neuen Luxushotel Aman Rosa Alpina in St. Kassian. 

HOTELTIPPS

46-221570999

Wellnessen mitten in Cortina im Hotel de Len

 17 Hotel de Len  
Alpiner Lifestyle mit Blick auf die Dolomiten, einem riesigen Spa-Bereich und Design-Zimmern mitten in Cortina.

46-221570773

Gemütliche Lobby im neuen Hotel Ancora Cortina am Coros Italia

 18 5-Sterne-Hotel Ancora Cortina  
Tradition und moderner Luxus mitten am Corso Italia. Mit Restaurant, Spa und Fitnessraum, Kamin und Bergblick.

46-221569985

Perfekte Lage am Ende des Corso Italia: das kleine Hotel Trieste Cortina

19 Hotel Trieste Cortina  
In der Nähe des neuen Restaurant Zuma am Corso Italia. Nett, klein, familiär, Zimmer mit Balkon und Parkblick.

freizeit.at, fw 

