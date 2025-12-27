Ein Best of: Die neuen Hotel-Eröffnungen 2026

Von Nicola Afchar-Negad "Okay. Wow!" Als es Anfang Dezember erstmals in Wien "Willkommen im Mandarin Oriental!" hieß, hallte die Anerkennung nicht nur in den Salons des einstigen Handelsgerichts wider. Sogar in internationalen Medien wurde das "Art nouveau Mandarin Oriental" hofiert, man hat ja auch lange genug darauf gewartet. Internationale Marken wie Mandarin Oriental haben nicht selten ihre eigene Anhängerschaft – gibt es einen neuen Standort, wird eingecheckt.

In Saalbach-Hinterglemm entsteht bis 2026 ein Falkensteiner-Hotel ©RVS/BWM

Auch für 2026 darf man ein Jubel-Jahr für die Branchen-Besten erwarten, unter dem im Schnitt 2.500 bis 3.000 Hotel-Openings pro Jahr reiht sich ein großer Name an den anderen. Was dabei auffällt: Es muss nicht immer London oder Barcelona sein. "Second cities", also Städte, die einem vielleicht nicht als Erstes einfallen, poppen immer häufiger auf. Die Gründe: Überlaufene Zentren, ausgetrampelte Pfade, Proteste der Anrainer.

In Montenegro muss man damit vermutlich noch nicht rechnen – aber wird dafür mit ziemlicher Sicherheit von der Bilderbuch-Bergwelt überrascht. Ab Mitte 2026 bietet das Pullman Kolašin Breza als erstes Fünf-Sterne-Hotel in Kolašin noch einen Grund mehr, der Region eine Chance zu geben.

Neue Gefilde: In Montenegro wird das Pullman Kolašin Breza eröffnet ©Pullmann Kolasin

Eindeutig im Trend, aber für viele immer noch schwierig mit den eigenen Werten zu vereinbaren: Urlaub in Saudi-Arabien. Dass die Tourismus-Karawane hierherzieht, ist dem Regierungsprogramm "Saudi Vision 2030" zu verdanken. Das Königreich hat mehr Projekte und Zimmer in der Entwicklung als jedes andere Land in der Region und der überwiegende Teil ist im Luxus-Segment angesiedelt.

Das "Raffles Jeddah" in Saudi-Arabien eröffnet Anfang 2026 ©Accor

Ein Beispiel: das Raffles Jeddah in einem 48-stöckigen Gebäude, von dem aus man einen herrlichen Blick Richtung Rotes Meer haben soll. Die Eröffnung ist vage mit Anfang 2026 datiert. Aber auch wer lieber in altbekannten Gewässern badet, darf sich 2026 freuen. Am Comersee tut sich so einiges, ein Ableger der Edition Hotels startet im März und ein paar Monate später folgt das "Mama Shelter".

Der Comer See bekommt Zuwachs: das neue Flagship-Hotel der Gruppe "The Lake Como EDITION" ©Marriott International