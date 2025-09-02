Essen Wer alles über die Bergener Küche wissen und schmecken will: Das Gourmetfestival findet heuer am 5. und 6. September statt.

Übernachten Das Thon-Hotel Rosenkrantz liegt mitten in Bryggen, nahe des Fischmarkts und der Standseilbahn,

thonhotels.com/de

Ausflüge Eine Stunde östlich der Stadt, im Ort Dale, ist die berühmteste Norwegerpulli-Fabrik des Landes. Gut mit der Bergen-Bahn zu erreichen.