Bad Kleinkirchheim: Regen ist, was man daraus macht

Im Juli ärgerten sich viele Österreich-Reisende über zu kaltes und zu nasses Wetter in der heiligen Urlaubszeit. Verständlich. Tatsächlich erkennt man die Qualität einer Ferienregion auch am Angebot während solcher Schlechtwetterperioden. Wenn sich zum Beispiel – wie dem Autor dieser Zeilen passiert – die geplante Etappe des Nockberge-Trails in der Früh in Nebelsuppe und Regenprognose auflöst.

Denn Kärnten prahlt zwar mit zweitausend Sonnenstunden im Jahr, aber manchmal regnet es doch. Dann kann man dank der zentralen Lage der Nockberge Ausflüge machen – vom Reptilienzoo Happ in Klagenfurt bis zur Therme Villach. Aber es lohnt sich, im Kleinod Bad Kleinkirchheim zu bleiben.