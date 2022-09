Ailsa Craig, Schottland: Was Curlingsteine mit dieser Insel zu tun haben

SpĂ€testens seit die Queen auf ihrem schottischen Lieblingslandsitz Balmoral gestorben ist, reden wieder alle ĂŒber Schottland. Allerdings niemand ĂŒber Curling. Nicht nur, weil einem hierzulande diese kuriose Sportart fast nur bei Olympia begegnet. Sondern auch, weil man sie schlicht nicht mit Schottland verbindet. Die veritable BildungslĂŒcke lĂ€sst sich am besten direkt vor Ort – wie im KĂŒstenstĂ€dtchen Ayr sĂŒdlich von Glasgow schließen.

Scott Andrews, der mit dem schottischen Curling-Team 2014 Silber bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, braucht in der Eishalle nur eine paar SĂ€tze und Bewegungen dafĂŒr. Der Curling-Profi rutscht auf der EisflĂ€che mit seinen Sportschuhen hin und her und wischt entschlossen mit einem Besen ĂŒbers Eis. Das schaut fĂŒr Laien witzig aus, hat aber durchaus Sinn: Je glatter das Eis ist, desto besser gleitet der rund 20 Kilogramm schwere Stein mit Henkel ins Ziel – und bleibt dort auch stehen. Große Kunst. Made in Scotland.

Monopol

Das weltweite Monopol zur Herstellung dieser Curling-Steine hĂ€lt das Traditionsunternehmen Kays of Scotland. Das Granitgestein dafĂŒr stammt von der kleinen Vulkaninsel Ailsa Craig: Rund zehn Kilometer von der schottischen WestkĂŒste bei Girvan entfernt, ragt „Elizabeths Felsen“ einsam und markant aus dem Meer und prĂ€gt den Horizont entlang der KĂŒstenlinie. Von dieser weithin unbekannten Insel kommen die besten Curling-Steine. Nur diese dĂŒrfen seit 1924 auch fĂŒr sĂ€mtliche Olympia-Curlingbewerbe verwendet werden. Das Monopol des auf der kleinen Vulkaninsel ansĂ€ssigen Unternehmens betrifft auch sĂ€mtliche Wettbewerbe der World Curling Federation. Der Grund dafĂŒr liegt in der Beschaffenheit der speziellen Granitsorten, die besonders wenig Poren aufweisen.

Warum das im Curling von Bedeutung ist, zeigt sich in der Eishalle von Ayr. Scott geht elegant in die Knie, fixiert einen Fuß in einer Halterung, hebt mit vollkommen ruhigem Oberkörper die HĂŒfte und stĂ¶ĂŸt den Stein elegant in Richtung Zielmarkierung. Dort kracht er mit einem lauten Tuscher in einen Stein der gegnerischen Mannschaft. Durch den geringen Anteil an Poren zerspringen die Steine trotz der Wucht des Aufpralls nicht. Auch kein Wasser dringt ein, das den Stein sprengen könnte.

Der exakte Schliff vor allem des Bodens erhöht wiederum die GleitfĂ€higkeit am Eis. Klingt vielleicht einfach, ist es aber nicht. Nach den ersten eigenen Versuchen am Eis gelobt man, diesen Sport nie wieder zu belĂ€cheln. Tollpatschig-unkontrolliert zeigen sich die eigenen Versuche, den Stein elegant abzustoßen. Scott, der seine Medaille stolz zeigt, lĂ€chelt höflich. Doch man weiß selbst: Mit Olympia wird das nichts mehr in diesem Leben.