Zillertal mal anders: 4 Tage voller Überraschungen
Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein entspanntes Wochenende im Zillertal abseits des Ski-Gebiets.
DONNERSTAG
Ahornbahn
Mit der größten Pendelbahn Österreichs aufs Ahorn-Plateau, in die Mountopolis-Arena.
mayrhofen.at
Ahornhütte
Kaiserschmarrn! Danach „Meet & Greet“ mit Greifvögeln der Adler-Bühne.
ahornhuette-mayrhofen.at
Runterkommen
Neues Badehaus auf 5.800 m² im „Neuhaus Zillertal Resort“ mit Day-Spa-Option.
neuhaus-zillertal.com
Berg & Tafel
Fine Dining-Menüfolge im Restaurant „Fein“ im Elisabeth Hotel. Adults only.
elisabethhotel.com
FREITAG
Ganzjährig carven
Wenn der Winter nie endet: am Hintertuxer Gletscher ist das die Realität.
hintertuxergletscher.at
Natur-Eis-Palast
Ein Muss: Tour ins Herz des Gletschers.
natureispalast.info
Jause in der Gondel
Reservieren! Brettljause für 2-4 Personen, Abfahrt mittags in der Talstation 10er-Einstieg neben dem Tuxer Fernerhaus.
hintertuxergletscher.at
Immer wieder freitags
Saibling unter der Glocke – der „Stefs Table“ im Schulhaus Tirol feiert die alpine Küche.
schulhaus.tirol
SAMSTAG
Erlebnis-Sennerei
In der ersten Schau-Sennerei Österreichs erfährt man, wie Heumilch-Produkte entstehen.
erlebnissennerei-zillertal.at
Snack
Germknödel-Schnecke in der Dorfbäck Fügen, am Weg raus aus dem Zillertal.
dorfbaeck.at
Kristallwelten
Nur ein Katzensprung entfernt: Der Kunst- und Erlebnispark „Swarovski Kristallwelten“.
kristallwelten.swarovski.com
Ruhiger Abend
Bruschetta mista – und mehr – „Pane e Vino“ da Michele.
pane-e-vino.net
SONNTAG
Frühstück
Lässig-luxuriös: Frühstück auf 2.147 Metern Seehöhe im Ski- & Wandergebiet Hochzillertal.
kristallhuette.at
Krokus-Suche
Blühen sie schon? Versuchen wir es bei einem Spaziergang im Ort Strass.
Day Spa Himmlisch!
Der Sky Spa des Hotels ZillergrundRock („Short Stay“ von 14 bis 18 Uhr).
zillergrund.at
Abendessen
Alternativ zum Day-Spa abends zur Schneekarhütte, mit dem letzten Lift: 4-Gang-Menü, limitierte Gästeanzahl.
schneekarhuette.at
HOTELTIPPS
Coolnest in Ramsau
Cool, cooler, Coolnest – ein Boho-Hotel in den Alpen von den Kristallhütten-Machern.
coolnest.at
Neuhaus Zillertal Resort
Neues Badehaus auf 5.800 m². Infinitypool. 15.000 m² großer Romantikgarten. Mitten in Mayrhofen.
neuhaus-zillertal.com
Mia alpina Zillertal
Family Retreat: Der Traum jeder jungen Familie – inklusive Kinderbetreuung und XL-Tipi im Garten.
mia-alpina.at
