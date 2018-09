Querschnittsgelähmter Venezolaner unternimmt Odyssee im Rollstuhl

An den Rädern seines Rollstuhles kommt schon der Draht durch. Aber der querschnittgelähmte Jose Agustin Lopez gibt die Hoffnung nicht auf, dass sein Rollstuhl die 500 Kilometer bis nach Bogota noch durchhält, wo er sich die Medikamente besorgen will, die er in seinem Heimatland Venezuela nicht bekommt.

Der 52-Jährige hat vor 13 Jahren nach einem Verkehrsunfall das Gefühl und die motorischen Fähigkeiten seiner beiden Beine verloren. Seinen Job als Kurier konnte er nicht mehr ausüben. Sein Leben in San Cristobal im Westen von Venezuela wurde infolge der schweren Wirtschaftskrise in seinem Heimatland immer unerträglicher.