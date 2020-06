Pornostudios erpressen Bittorent-User

Die Pornoindustrie der USA haben eine neue Einnahmequelle gefunden, die den in Deutschland gebräuchlichen Abmahnungen ähnelt. Laut der Anklageschrift, mit der die in Kentucky wohnhafte Jennifer Barker eine Sammelklage anstrebt, heuern die Erotikfilm-Studios Personen an, die das Internet nach IP-Adressen durchforsten, die in Zusammenhang mit Bittorrent oder anderen Datentausch-Protokollen stehen. Vor Gericht wird dann eine Klage gegen unbekannt wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht. In der Folge müssen die Internetanbieter die Nutzer der IP-Adressen bekannt geben.



Jennifer Barker war eine dieser Nutzerinnen. Sie wurde von einem Vertreter eines Pornostudios angerufen. Dieser drohte ihr an, sie öffentlich wegen des pornografischen Downloads bloßzustellen, falls sie nicht freiwillig eine Zahlung leiste, um sich außergerichtlich zu einigen. Zudem müsse sie im Fall eines Prozesses hunderttausende Dollar Strafe zahlen, weil sie mehrere Filme heruntergeladen habe.