Mann jagte bei Geburt seines Kindes Pokémon

Die ganze Welt spricht derzeit über Pokémon Go. Dabei handelt es sich um ein Computerspiel für mobile Endgeräte, das eine erweiterte Realität ( Augmented Reality) als Spielumgebung nutzt. Der mediale Riesenhype rund um das Spiel dominiert die Medien - online und offline. Pokémon Go ist als Suchbegriff auf Google mittlerweile sogar beliebter als das Wort "Porno". Die große Popularität des Spiels offenbart sich auch in den zahlreichen Absurditäten des Alltags, die in Verbindung mit dem Spiel aufkommen.