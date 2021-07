Plugged 11: Nacht der Goldenen Stecker

In insgesamt 19 Kategorien wurde der Goldene Stecker vergeben, die acht Produktkategorien (Flat-TV bis Haushaltsgeräte) wurden durch ein Online-Voting auf futurezone.at sowie einer Jury-Wertung entschieden. Die Abstimmung fand von 9. Oktober bis 3. November statt. Die Gewinner plus zweiten und dritten Plätzen in den acht Produktkategorien, sowie die Gewinner des "Green Award" und des "Innovation Award" sehen Sie in der Bildergalerie.