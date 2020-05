Penninger will weg von der Akademie der Wissenschaften

Als seine „mittelfristige Vision“ nannte er, am Vienna Biocenter (VBC) ein Life Science-Zentrum zu etablieren. „Über Details müssen wir noch diskutieren“, Penninger schwebt aber „mehr oder weniger ein ISTA (das Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg, Anm.) für Wien mit der Grand Vision 'Life Sciences'“ vor.

Dazu sollte man nach seinen Vorstellungen die drei Life Science-Institute der ÖAW - neben dem IMBA das Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) und das Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) - in eine „Academy of Life Science auslagern“, also „operativ und budgetär“ von der ÖAW trennen. „Ich möchte mich nicht streiten um das selbe Geld mit Wissenschaftern, die Iranistik oder Geschichte machen“, so Penninger zur dezeitigen Organisation des IMBA als GmbH der Akademie.

Eine einmalige Gelegenheit sieht Penninger darin, dass das private, vom Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim finanzierte Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) derzeit einen Neubau am VBC errichte. Dadurch werde ein Forschungsgebäude frei, „um den nächsten Schritt gehen zu können“. Er hofft, dass diese organisatorischen Änderungen „so schnell wie möglich“ erfolgen können. Wer Träger der Einrichtung werde, könne man noch diskutieren.

ÖAW-Präsident Zeilinger ließ postwendend wissen, dass die von Penninger vorgeschlagene Herauslösung der drei Life-Science-Institute der ÖAW aus der Akademie „überhaupt nicht in Frage kommt, das ist kein Diskussionspunkt“. Was man diskutieren könne und solle, sei eine bessere Koordination der Life-Science-Strategie in Österreich, unter Einbeziehung aller Player. Dazu würden etwa die Uni Wien und die Medizin-Uni Wien, aber auch die neugegründete Medizin-Fakultät in Linz sowie die Unis in Graz zählen. „Man sollte sich zuerst überlegen, wo Synergien sind, wo man durch neue Investitionen etwas Gemeinsames schaffen kann, und erst dann nachdenken, welche Struktur man möchte“, sagte Zeilinger. „Diese Entscheidung wird noch zu treffen sein, und es ist eine Entscheidung, die alleine Sache der ÖAW ist“, sagte Zeilinger. Die Rolle Penningers als Wissenschafter stehe aber außer Frage.

Über die von Wissenschaftsministerium und Stadt Wien zugesagten 22,5 Millionen Euro kann Zeilinger nichts sagen, es sei hier nicht über die ÖAW verhandelt worden. „Ich nehme aber schon an, dass die Politik ihre guten Gründe hat, das Geld in diesen Bereich zu geben und nicht für andere wichtige Bedürfnisse der Wissenschaft.“

