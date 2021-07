OnStar als Datensammelmaschine entlarvt

Wie wired.com jetzt berichtet, hat OnStar bekannt gegeben, die Daten in anonymisierter Form weiterzugeben, etwa an Verkehrsbehörden, die mit den Daten das Verkehrsaufkommen auf bestimmten Streckenabschnitten kontrollieren können.



Das sorgt für Aufregung. Jonathan Zdziarski, ein forensischer Wissenschaftler aus Ohio, der in seinem Blog über seine Erfahrungen mit OnStar berichtet, empört sich: "Die neuen vertraglichen Bestimmungen gehen zu weit!" Weiters: "Wenn das Auto längere Zeit an einem Ort parkt, immer wieder zu diesem Ort zurückkehrt, dann wird auch ohne Namen schnell klar, dass das der Wohnort sein muss". Zdziarski habe sofort gekündigt und auch darauf geachtet, dass OnStar nicht trotz der Kündigung die Daten weiter nutze.