Online-Bestattungshaus: "Der Tod sollte etwas Normales sein"

Derzeit werden zwei bis fünf Prozent aller Beerdigungen online organisiert. Wie lautet Ihre Prognose für Österreich?

Ich glaube, in fünf Jahren ist das der normale Weg. Wir beobachten auch in Österreich einen Wandel der Bestattungskultur. Die zweite und dritte Generation wohnt oft nicht mehr da, wo die erste Generation wohnt. Wir kümmern uns auch um den digitalen Nachlass: Man kann Passwörter hinterlegen und wir machen dann die Abmeldungen. Für die aktuell versterbende Zielgruppe ist das noch nicht so wichtig, für meine Generation wird das aber ein Riesen Thema sein.

Nach einem Verlust können die Planung eines Begräbnisses und das persönliche Gespräch mit dem Bestatter eine hilfreiche Ablenkung sein. Ist es richtig, all das zu digitalisieren?

Es sei demjenigen, der in einer Trauerphase ist, überlassen, wie er beraten werden möchte. Wenn er niemanden sehen will, ist das ein Weg, den wir ihm anbieten sollten. Da kann ich nicht sagen, Sie müssen jetzt aber ein persönliches Gespräch führen. Fast alle unsere Kunden nehmen den Service in Anspruch, mit einem unserer Bestatter am Telefon alles zu besprechen. Aber sie wollen eben nicht, dass man zu Hause vorbeikommt.