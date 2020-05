Österreichischer Weltraumexperte Harald Posch gestorben

Der österreichische Weltraumexperte Harald Posch ist gestern, Donnerstag, 60-jährig nach kurzer, schwerer Krankheit in Wiener Neustadt verstorben. Das teilte die Forschungsförderungsgesellschaft FFG am Freitag mit. Posch war in der FFG für die Weltraumagenden verantwortlich und leitete seit Mitte vergangenen Jahres das höchste Entscheidungsgremium der Europäischen Weltraumagentur ESA.

Posch begann seine Laufbahn 1984 bei der Österreichischen Raumfahrt- und Systemtechnik ORS (heute: RUAG Space). 2002 wechselte er in die Österreichische Gesellschaft für Weltraumfragen ASA, die 2005 als Agentur für Luft- und Raumfahrt in die FFG integriert wurde. Posch war nicht nur Leiter dieser Agentur, sondern auch Vertreter Österreichs in einer Vielzahl von Gremien in der ESA, der EU, der International Academy of Aeronautics, der International Aeronautic Federation und war Experte für Weltraumangelegenheiten beim Haager Schiedsgerichtshof.