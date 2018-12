New York: Mittelfinger-Zank eskaliert - und wird zum Hit im Netz

Wenn im Alltag die Nerven so richtig blank liegen, bleibt zum Ausdruck des eigenen Ärgers oft nur eins: den Mittelfinger zu zeigen. Wer die respektlose Geste wagt, muss damit rechnen, ebenfalls mit dem gestreckten Finger beleidigt zu werden.

Was passiert, wenn aus dem Austausch der Handzeichen ein regelrechtes Duell wird, kann man derzeit auf Twitter beobachten.

Nimm das!

Seit Dienstag kursiert dort ein Video, welches offenbar in New York aufgenommen wurde. "Der intensivste Kampf, den ich jemals gesehen habe", kommentierte der Urheber des Postings den Clip. Dieser zeigt zwei Männer, die offenbar in einen Disput geraten sind.

Was folgt, sehen Sie am besten selbst: