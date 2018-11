Neues Training: Im Power-Anzug durch die Trampolin-Halle

Da soll noch einer sagen, eine Trampolinhalle ist nur was für Kinder: Im Jumpmaxx in Wien-Liesing gibt’s jetzt einen Powersuit, mit dem Erwachsene trainieren können, während die Kinder sich auf den Trampolinen austoben (www.jumpmaxx.at, ab 19 €/Einheit). Diesen Ganzkörperanzug kennt so mancher vom EMS-Training – mithilfe elektrischer Muskelstimulation halten sich so auch Astronauten im Weltall fit, Spitzensportler trainieren bestimmte Muskelgruppen und manchen ist die Methode aus der Reha oder Physiotherapie bekannt.