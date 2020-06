Neuer Tweet-Rekord bei EM-Finale

Auf einer eigens eingerichteten Microseite zeigt Twitter die Statistiken für jedes einzelne Spiel sowie in einer beeindruckenden Übersicht die Verteilung über das gesamte Turnier. Für die bevorstehenden olympischen Spiele in Großbritannien plant Twitter ein deutlich umfangreicheres Angebot. Der Tweet-Rekord liegt im Übrigen weit hinter der wahren Nummer 1 in der Rangliste von Twitter. Zur Ausstrahlung des beliebten Anime-Films "Das Schloss im Himmel" von Hayao Miyazaki (Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke) im japanischen Fernsehen wurden insgesamt 25.088 Tweets pro Sekunde versandt.