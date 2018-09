Neuer Bundesschulsprecher: Digitaler und politischer werden

Ein großes Anliegen ist für den neuen Bundesschulsprecher vor allem ein Lehrplan-Update: "Lehrpläne sind das letzte Mal geändert worden als ich geboren wurde – das war vor 18 Jahren. Es müssen unbedingt die veralteten Inhalte gestrichen werden und mehr Platz für die Einbindung von digitalen Medien geschaffen werden. Wir leben in einer Welt, in der kein Beruf ohne den Einsatz von digitalen Mitteln auskommt, darum soll der Umgang bereits in der Schule erlernt werden."

Des Weiteren will sich der 18-Jährige für ein eigenständiges Unterrichtsfach Politische Bildung ab der siebenten Schulstufe einsetzen: "Gerade mit Ausblick auf die anstehende Europawahl muss dieser Forderung dringend nachgegangen werden. In Österreich ist man mit 16 Jahren wahlberechtigt, das ist eine große Verantwortung, und dieser Verantwortung müssen wir uns bewusstwerden."

Raus aus dem Klassenzimmer, rein in Podiumsdiskussionen und Nationalratssitzungen – so soll der Politische Bildungsunterricht aussehen, wenn es nach Steyer geht, denn: "Politik muss erlebbar sein." Neben Digitalisierung und Politischer Bildung, will der Wiener noch in diesem Jahr einen 7-Punkte-Plan zur Feedback-Kultur an Schulen einführen und die duale Ausbildung aufwerten.

Viele Projekte der Schülerunion wurden in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist die im Vorjahr durchgeführte Kampagne "unbezahlbar". Hier wurden mehrere Forderungen im Bereich Digitalisierung gestellt und einige davon wurden im kürzlich vom Ministerium erschienenen Masterplan zur Digitalisierung adaptiert. "Wir wollen auch in diesem Jahr zeigen, wie stark die Schülervertretung ist", zeigt sich der Bundesschulsprecher bereit für die neue Herausforderung.