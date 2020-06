Netzbetreiber gegen Netzneutralität

Die Vereinigung der europäischen Netzbetreiber (ETNO) versucht die Netzneutralität zu kippen. Dies geht aus einem Dokument hervor, dass von wcitleaks veröffentlicht wurde. Darin wird die Internationale Fernmeldeunion ITU, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, aufgefordert, bei der Novellierung der „International Telecommunication Regulations" (ITRs) neue Prinzipien zu verankern. Die ITU entwickelt Standards und Regulierungen, unter anderem die ITRs, die von UNO-Mitgliedsstaaten umgesetzt werden können, aber nicht müssen.



In den ITRs, die 1988 festgelegt wurden, ist derzeit das „Best Effort"-Prinzip verankert, nachdem alle Datenpakete, nacheinander, ohne Bevorzugung oder Benachteiligung, behandelt werden. Die ETNO will jetzt zusätzlich ein „Quality of Service"-Prinzip in den ITRs festlegen. Damit eine gleich bleibend gute Qualität, etwa bei Videostreaming, Videotelefonie oder VoiP garantiert wird, sollen die Betreiber der Dienste extra zahlen.



Die ETNO rechtfertig die Forderung damit, dass der gesamte Telekommunikationsverkehr zu Internet-Protokoll basierender Kommunikation wird. Durch die höhere Netzbelastung muss mehr Geld eingenommen werden, um die Infrastruktur zur erhalten und weiterzuentwickeln.