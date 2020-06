Neben iPad neues Apple TV erwartet

Im Vorfeld des großen iPad 3-Medienevents, auf dem am Mittwoch Abend der Nachfolger des Apple Tablets vorgestellt werden soll, hat der Blog Macrumors einige interessante Entwicklungen beobachtet. So haben mittlerweile 99 Prozent der insgesamt 246 Apple Stores in den USA die Set-Top-Box Apple TV nicht mehr lieferbar. Nur zwei Shops bieten die Streamingbox noch an.