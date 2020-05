Mozilla veröffentlicht Firefox 9

Die finale Version von Firefox 9 soll am Dienstag, den 20. Dezember veröffentlicht werden, ist aber bereits einen Tag zuvor auf mehreren verschiedenen Servern aufgetaucht. In der neuen Variante des populären Browsers soll vor allem die JavaScript-Geschwindigkeit deutlich angestiegen sein. Durch eine Änderung in der Engine ist das Tempo, mit dem JavaScripts ausgeführt werden können, um 20 bis 30 Prozent gesteigert worden. Die Hauptkonkurrenten Internet Explorer, Chrome und Safari bieten derzeit kein vergleichbares Feature.



Zusätzlich wurden noch einige Fehler ausgebessert, insgesamt die Geschwindigkeit gesteigert und zusätzliche HTML5- und CSS-Funktionen eingebaut. In der Version für Mac wurde Firefox noch eine Spur besser in die Benutzeroberfläche integriert.



Derzeit ist offiziell nur die englische Version ( Windows / Mac / Linux) von Firefox 9 zum Download freigegeben, die deutsche Variante dürfte bald nachfolgen.