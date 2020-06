Mountain Lion: Was man für 16 Euro bekommt

Bei Mountain Lion handelt es sich um ein relativ kleines Update, das aber die Stabilität von Mac, MacBook und Co. deutlich verbessern soll. Die wichtigsten der mehr als 200 neuen Funktionen betreffen unter anderem das ortsunabhängige Arbeiten. So wird Apples iCloud vielfach integriert und soll den nahtlosen Transfer von Dateien zwischen Mac und Mobilgeräten forcieren. Beim Test der Vorab-Version von "Mountain Lion" stellte die futurezone allerdings Mängel beim iCloud-Betrieb fest.



Synchronisiertes Leben

Per iCloud sollen auch Reminders (Erinnerungsfunktion) und Notes (Notizfunktion) - beides neue Features - auf alle Geräte synchronisiert werden. Wie beim Mobil-Betriebssystem iOS wird ein Notification Center eingeführt, welches sich per Touchpad-Geste jederzeit als Benachrichtigungs-Leiste einblenden lässt. Die neue Messages-Funktion ersetzt iChat und erlaubt den multimedialen Austausch zwischen Apple-Nutzern.



Twitter und Facebook

In puncto Social Networking wird bei Mountain Lion Twitter verstärkt integriert. Im neuen Safari-Browser, der sich designmäßig an Chrome annähert (kombinierte Adress- und Such-Leiste), kann man etwa Web-Adressen sofort als Tweet verbreiten. Im Herbst soll auch Facebook ähnlich fix im Betriebssystem integriert werden.



Streamen auf den Fernseher

Mit der Funktion AirPlay Mirroring kann man sämtliche Bildschirminhalte auf einen Flat-TV streamen, solange dieser mit einer Apple TV-Box ausgestattet ist. Zukünftig könnte hierbei auch der sagenumwobene Apple-Fernseher zum Tragen kommen.



Updates im Schlaf

Damit man zu jeder Zeit über neue Nachrichten am Laufenden bleibt, führt Apple die Funktion "Power Nap" ein. Selbst wenn sich der Mac im Schlafmodus befindet, werden E-Mails, Kontakte, Kalender, Reminder, Notes, Photo Stream und iCloud-Dokumente upgedatet.



Diktieren

Auch Sprachsteuerung erhält bei Mountain Lion eine neue Rolle. Die Funktion "Dictation" erlaubt das Diktieren von Texten und versteht dabei Befehle für Punktuation. Außerdem werden Personen aus der Kontaktliste erkannt. Ihre Namen werden bei Erwähnung passend im Text eingefügt.



Späte Lion-Käufer erhalten Gratis-Update

Eine gute Nachricht gibt es für jene Käufer, die erst vor kurzem ein Apple-Gerät mit OS X Lion, der Vorgängerversion von Mountain Lion, erworben haben. Geschah dies nach dem 10. Juni 2012, erhalten sie das Update auf die neue Version kostenlos.