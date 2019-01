Moskau, London, Peking: Diese Frau organisiert Wiener Bälle in aller Welt

Wo war ihr schönster Ball? „Die Royal Albert Hall in London war toll, aber Moskau ist noch beeindruckender. Dort ist unsere Tanzfläche so groß wie der Festsaal in der Hofburg. Aber hier spürt man die lange Tradition.“

Was in Wien selbstverständlich ist, sorgt anderswo für Entrüstung, etwa, dass Ballbesucher so etwas Banales wie Würstel bekommen. „Wir machen auf unseren Wiener Bällen ein Kaffeehaus mit Klassikern wie Krautfleckerln und Erdäpfelgulasch – das ist jetzt eine Sensation.“