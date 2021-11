Ein fairer Auftritt: Vegane Sneakers auf dem Prüfstand

Dass das Leder aus Mexiko doch einen weiten Weg hinlegt, um in Tirol zu Sneakers verarbeitet zu werden, auch dafür hat man eine plausible Erklärung: „Es gibt in Europa leider kein vergleichbares Material, wenn es um Beständigkeit und Haltbarkeit geht.“ Außerdem gebe es bei Kaktus eine Win-Win-Situation. „Fünfzig Prozent der verarbeiteten Ernte wird an die Lebensmittelindustrie weitergeleitet, wovon der Betrieb profitiert. So können sowohl die Leder- als auch die Lebensmittel-Industrie mit einer einzigen Ernte koexistieren“, nimmt Markus Giesswein die Frage, ob es bei der Herstellung von Kaktus-Leder zu einer Ausbeutung ähnlich der von Avocado oder dem Chia-Samen kommt, vorweg.