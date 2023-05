So sieht die Versace-Kollektion der Sängerin Dua Lipa aus

Für die Kollektion ließen sich die beiden Frauen von den Archiven des Modehauses inspirieren und nahmen auch Anleihen an persönlichen Markenzeichen der Sängerin - darunter das wiederkehrende Schmetterlingsmotiv, das sich auf den getupften, sommerlich-bunten Stoffen und Accessoires in unterschiedlichsten Formen wiederfindet. Das berühmte Versace-Metallgewebe ersetzten sie bei einigen Stücken durch einen schimmernden Stoff, der einen ähnlichen Effekt erzielen soll, um die Kollektion auch für Jüngere zugänglich zu machen, deren Budgets beschränkter sind, als die der üblichen Versace-Klientel.

Kollaboration

"Eine Stimme außerhalb meines Teams zu haben, die mir sagt, wie sie Versace sieht, ist so wichtig", sagte Donatella Versace bei der Pressekonferenz in Cannes: "Dua repräsentiert die Frau von heute: Sie ist selbstbewusst, stark, und sie hat die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen – nicht nur, weil sie berühmt ist, sondern wegen ihrer Werte." Geschäftstüchtig ist sie auch. Für das Cover und eine Fotostrecke im aktuellen Dazed-Magazin ließ sich Dua Lipa gleich in der eigenen Kollektion ablichten: