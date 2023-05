Royale Firmung in Spanien: Pretty in Pink

Rosa, rot, pink

Doch auch optisch stach sie in ihrer farblich perfekt koordinierten Familie hervor: Ganz in strahlendem Pink, im ärmellosen Jumpsuit mit Cut-Out am Bauch, dazu nudefarbene Schuhe. Die langen Haare ließ sie - wie auch Schwester und Mutter - offen über den Rücken fallen.

Auch die anderen Familienmitglieder entschieden sich für Outfits in Rot- und Rosatönen - Mutter Letizia etwa kam in frühlingshaft-pastellfarbener Bluse zur weißen Culotte der Marke Boss. Sogar die Krawatte von Vater Felipe passte farblich zur Damenrunde.

Die Firmung war eigentlich für das Jahr 2024 geplant, da Sofía aber nach dem Sommer das UWC Altlantic College in Wales besuchen wird - so wie auch ihre Schwester und Prinzessin Alexia der Niederlande -, wurde die Firmung kurzerhand vorverlegt.