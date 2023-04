Rekord: 106-jährige Philippinerin auf dem Cover der "Vogue"

Erste weibliche Tätowiererin

Whang-Od praktiziert diese Technik seit über 80 Jahren. Als erste und einzige weibliche Mambabatok ihrer Zeit reiste sie in jungen Jahren in benachbarte und weit entfernte Dörfer, um die heiligen Symbole ihrer Vorfahren zu tätowieren.

Mit der Zeit begannen die Menschen, zu ihr zu kommen. In den letzten Jahren haben Tausende Touristinnen und Touristen den Weg in das kleine Bergdorf Buscalan in der philippinischen Provinz Kalinga auf sich genommen, um sich von Whang-Od tätowieren zu lassen.