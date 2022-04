Nicht nur Hendl: Fast-Food-Kette KFC geht unter die Taschendesigner

Die 2000er-Jahre lassen wieder einmal grĂŒĂŸen. Diesmal ist es eine Tasche, deren Baguette-Form Erinnerungen an das Kult-Modell aus den frĂŒhen Nullerjahren weckt. So weit, so wenig ĂŒberraschend, schließlich kommt praktisch jeder Trend einmal zurĂŒck.

Das Besondere an dieser Tasche ist der Hersteller: Es handelt sich dabei ausgerechnet um die amerikanische Fast-Food-Kette KFC. Mit 33 cm LĂ€nge und 9 cm Breite ist sie so designed, dass ein KFC-Wrap genau hineinpasst - und warmbleibt. Schließlich kann die rote Echtledertasche auch eine Isolierungsschicht vorweisen.