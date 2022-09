Hillary Clinton verriet, warum man sie stets nur in Hosen sieht

Sie sind seit Jahrzehnten ihr modisches Markenzeichen: Hillary Clinton besitzt unzählige Hosenanzüge. In einem Interview mit CBS News sprach sie nun darüber, was sie dazu bewog, sich in der Öffentlichkeit nicht mehr in Röcken oder Kleidern zu zeigen.

Suggestive Aufnahmen

Ein offizieller Termin in Brasilien habe vor vielen Jahren einen schalen Beigeschmack hinterlassen: "Ich saß auf einer Couch und die Presse wurde hineingelassen", erinnert sich Clinton an ihre Reise in der Funktion als First Lady. "Es waren einige, die nach oben fotografierten."