Größer und schlanker durch den Styling-Tipp "French Tuck"

Man braucht nur einen geheimisvollen Namen, um einen ganz einfachen Stylingtipp zum Gesprächsthema zu machen. Der "French Tuck" ist gerade hip.

Was das ist? Wenn man sich das Oberteil nur vorne aber nicht hinten in den Hosenbund steckt, um für mehr Taille und Figurform zu sorgen. Man wirkt schlanker und nicht so gestaucht. Der Trick sorgt für mehr Einheit des Outfits.

Oft wird der "French Tuck" auch nur auf einer Seite getragen, also nur eine Hälfte des vorderen Hemdteiles in Hose oder Rock gestrickt.