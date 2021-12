Das ging daneben: Eigenwillige Roben und Fashion Fails 2021

Halle Berry als Science-Fiction-Heldin

Die Schauspielerin ist am Red Carpet immer wieder für eine Überraschung gut - sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht. Gehört sie oft zu absoluten Mode-Highlights, sorgt sie ab und zu auch für Totalausfälle - ganz ähnlich wie bei ihren Filmen, wo sich Oscargewinner wie "Monsters Ball" an Catwoman-Alpträume reihen.

Bei den People’s Choice Awards 2021 führte Berry jetzt einen pailletenbesetzten Jumpsuit aus - der direkt aus einem ihrer Science-Fiction-Filme stammen könnte und dort auch besser aufgehoben wäre.