Edward Enninful tritt als Chefredakteur der britischen "Vogue" ab

Ebenfalls unter seiner Ägide gestaltete Herzogin Meghan, die Frau von Prinz Harry, im Jahr 2019 eine Ausgabe der britischen Vogue mit dem Titel „Forces for Change“. Auf dem Titelblatt war unter anderem ein Porträt der Klimaaktivistin Greta Thunberg zu sehen.

Wer Enninful nachfolgt, blieb zunächst unklar. Als sogenannter European Editorial Director hatte Enninful von London aus auch Einfluss auf die Vogue-Ausgaben in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Der Guardian berichtete über Spekulationen, Enninful könne nun in einer guten Ausgangslage für die Nachfolge der Chefredakteurin der US-Vogue, Anna Wintour (73), in New York sein.