Die kuriosen Outfits bei den MTV Video Music Awards 2022

WĂ€hrend die Oscar-Verleihung fĂŒr modische Eleganz steht, geht es bei den MTV Video Music Awards deutlich exzentrischer zu: Die Verleihung ist bekannt dafĂŒr, dass dort stets einige kuriose Outfits zu sehen sind.

Viel Haut trifft Leder

Heuer fand die Vergabe des Musikpreises im Prudential Center in Newark statt. Zu den geladenen GĂ€sten zĂ€hlten Superstars wie Lizzo, die sich in ein voluminöses Couture-Kleid von Jean Paul Gaultier hĂŒllte. DĂŒstere Looks wie diesen gab es auch an SĂ€ngerin Bebe Rexha zu sehen, die sich von Vivienne Westwood mit einem hochgeschlitzten Kleid ausstatten ließ, sowie Kollegin Dove Cameron, die von Paco Rabbane ein Blumenkleid mit Lederschnallen wĂ€hlte.