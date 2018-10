So zeigen Jugendliche, dass sie die YouTuber durchschaut haben

So sind in der 3. Klasse der Neuen Mittelschule Gleisdorf witzige Clips wie "Kaufverbot"entstanden, die überdeutlich zeigen, wie die Influencer ihre Zuseher beeinflussen wollen. Etwa indem Schüler David vor laufender Kamera Hundefutter isst. Er weiß dass das Geschäft der YouTuber ist riesig: „ YouTuber müssen jetzt kennzeichnen, wenn sie für etwas Werbung machen. Aber manchmal ist nicht erkennbar, ob sie Geld bekommen, dass sie etwas in die Kamera halten.“

Am liebsten mögen seine Mitschüler Lifestyle-Videos, in denen YouTuber Streiche spielen oder über Themen und ihr Leben erzählen. Manchmal kann das Interesse jedoch schnell wieder schwinden, zeigt Angelina am Beispiel von Bibi Beautypalace: "Seit sie geheiratet hat und ein Baby bekommmt, schaue ich bei ihr nicht mehr so sehr, weil sie sich jetzt mit anderen Sachen beschäftigt als ich.“

Tatsächlich ist die YouTube-Begeisterung bei Buben größer als bei Mädchen, zeigt die JIM-Studie (Jugend, Information, Medien), nur Beauty-Videos kommen bei ihnen sehr gut an. 80.000 Stunden Material werden täglich hochgeladen, die Plattform dient vielen Jugendlichen nicht nur als Unterhaltung, sondern als wichtige Informationsquelle.