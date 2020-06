Microsoft-Surface-Preise waren erfunden

Am Donnerstag wurden erstmals Preise für Microsofts Surface-Tablet in einem schwedischen Online-Shop genannt. Demzufolge sollte das teuerste Modell umgerechnet fast 1800 Euro kosten (die futurezone hat berichtet). Nun stellte sich heraus, dass diese Preisgestaltung keine offizielle Grundlage hat. Der Inhaber des Online-Shops gab gegenüber techie-buzz.com an, dass die Preise reine Platzhalter sind.

"Wir haben keinerlei Informationen zur Preisgestaltung von Microsoft bekommen", so der Händler. Auch Kunden, die die Geräte zu den angegebenen Preisen vorbestellen, würden bei der Auslieferung nur den korrekten Preis bezahlen, merkte der Vertreter des Online-Shops an.