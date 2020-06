Microsoft detailliert Windows-8-Versionen

Windows 8 für x86-PCs ist in etwa vergleichbar mit bisherigen "Home"-Versionen. Windows 8 Pro wird zusätzlich zu den Eigenschaften der Basis-Version unter anderem die Fähigkeit besitzen, die System-Sprache während des Betriebs zu wechseln. Außerdem sind die Verschlüsselungs-Programme BitLocker und BitLocker To Go an Bord, Virtualisierung, PC Management und Domain-Verwaltung. Dazu wird das Windows Media Center als "media pack" Add-On für Windows 8 Pro erhältlich sein. Als Computer-Profi und Business-Anwender "werden Sie Windows 8 Pro wollen", kündigt Microsoft selbstbewusst an.



Benutzer von Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium bzw. Windows 7 Professional und Ultimate können Upgrades auf Windows 8 bzw. Windows 8 Pro erhalten. Windows RT wird erstmalig erhältlich sein. Bisherige Systeme können also nicht per Upgrade zu Windows RT werden. Laut einem Bericht von Mitte März soll Windows 8 im Oktober ausgeliefert werden. Seit Anfang März ist eine Preview-Version von Windows 8 erhältlich, die jedoch laut futurezone-Test hohes Frustpotential beinhaltet.