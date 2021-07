Microsoft bastelt an Social Network Socl

Der Startbildschirm ist dreispaltig konzipiert, wie bei Google+ ist das erste Eingabefeld für die Suche ("What are you searching for?") reserviert. Neben einer traditionellen Statuseingabe kann man so auch auf der eigenen Pinnwand posten, dass man etwas Bestimmtes sucht. Microsoft will damit offenbar dem Umstand Rechnung tragen, dass die Suche nach Informationen heute oftmals nicht mehr über klassische Suchmaschinen, sondern auch über Facebook- und Twitter-Follower stattfindet. Zu beiden Plattformen werden Schnittstellen angeboten. Aber auch die Microsoft-Suche Bing ist entsprechend prominent integriert.