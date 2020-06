Mark Zuckerberg dementiert Facebook-Smartphone

Am Rande der Präsentation der Quartalsergebnisse (die futurezone hat berichtet) hat Mark Zuckerberg gemeint, "es würde nicht viel Sinn machen", ein eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen. Da Facebook die meistgenutzte App auf allen Plattformen sei, gebe es keinen Bedarf, in das Hardware-Geschäft einzusteigen.

Die Aussage kommt überraschend, da in jüngster Vergangenheit immer konkretere Gerüchte zu entsprechenden Plänen aufgekommen sind. Demnach kooperiere Facebook mit HTC, um in das Handy-Geschäft einzusteigen. Außerdem soll das Online-Netzwerk ehemalige Apple-Programmierer angeheuert haben, um an dem Projekt zu arbeiten.

Berichte um ein Facebook-Smartphone sind erstmals im November 2011 aufgetaucht, wo es hieß, dass der Codename des Projekts "Buffy" lautet.