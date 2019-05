Marathon: Warum das Guinness-Buch den Rekord einer Krankenschwester ablehnte

Am 28. April lief Jessica Anderson die gesamte Strecke des London Marathon in drei Stunden, acht Minuten und 54 Sekunden. Damit unterbot die Britin, selbst Krankenpflegerin, den Rekord für den schnellsten Marathon-Lauf einer Frau in Krankenschwesternbekleidung.

Der Rekordtitel wurde ihr allerdings nicht zuerkannt, wie das Guinness-Buch vorerst entschied. Denn: Sie trug bei dem Wettbewerb Hosen.

Kein Anspruch auf Rekord

Als Anderson für den London Marathon trainierte, fiel ihr auf, dass ihre Laufzeiten sehr nahe am Rekord lagen. Sie weihte die Vertreter der bedeutendsten Sammlung von Rekorden in ihr Vorhaben, den Rekord zu brechen, ein. Ihrer Bewerbung fügte sie Bilder von sich in Arbeitsuniform bei, damit Vertreter sie während des Laufs verfolgen und ihren Rekord bezeugen konnten.

Als Antwort erhielt Anderson die Information, dass sie keinen Anspruch auf eine Rekord-Aufzeichnung beim Marathon habe, wenn sie diesen im Krankenhauskittel absolviere, weil sie damit "die Kriterien nicht erfülle".

Ein Sprecher erklärte ihr in dem Schreiben, dass der BBC vorliegt: "Für die Zwecke des Protokolls muss die Uniform der Krankenschwester Folgendes umfassen: ein blaues oder weißes Krankenschwesterkleid, eine weiße Schürze und eine traditionelle weiße Krankenschwesternkappe. Strumpfhosen sind optional."

Anderson gab sich mit der Antwort nicht zufrieden, schrieb zurück und bat das Komitee, ihre Entscheidung zu überdenken. Die Richtlinien seien "veraltet und ehrlich gesagt sexistisch", hielt sie fest. Zudem würden fast alle Kranschwestern auf ihrer Station blaue OP-Kittel tragen.

Ein Vertreter des Guinness-Buches erklärte ihr daraufhin, dass dieser einem Arztkittel zu ähnlich sei. Um Rekorde je nach Kategorie auseinanderhalten zu können, müsste sich die Kleidung von jener der Ärzte unterscheiden. Zudem hätten auch andere Berufe keine realistischen Vorgaben. So müsse der schnellste Marathon-Koch etwa eine Kochhaube und einen Topf bei sich tragen.