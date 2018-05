Mann schreibt Parkwächter, dass Frau in den Wehen liegt - und wird gestraft

Als die Wehen bei seiner Frau immer stärker wurden, fuhr der Berliner Malcom Bunge seine Frau ins Geburtshaus. Dort angekommen fand er direkt vor der Tür den perfekten Parkplatz, doch er hatte nicht ausreichend Geld für die Parkuhr bei sich. Darum hinterlegte er dem Parkwächter einen Brief in seinem Auto, in dem er diesen informierte, dass seine Frau in den Wehen liegt und es länger dauern könnte.

Strafzettel als Geburtstagsgeschenk

In dem Brief, den Bunge später auch auf Facebook veröffentlichte, heißt es: "Falls der Parkschein nicht ausreicht, dann liegt das daran, dass die Geburt unseres Kindes länger dauert. Überlegen Sie sich also, ob Sie einen Strafzettel als Geburtstagsgeschenk da lassen wollen."