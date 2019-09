Mann kauft Kühlschrank-Safe, damit Freundin seine Süßigkeiten nicht isst

"So weit ist es also gekommen! Man kauft ein Haus zusammen, bekommt ein Kind zusammen, verlobt sich, plant eine Hochzeit und richtet ein Haus ein und dann passiert das!", schrieb Stacey Lowe aufgebracht. Dave, so der Name ihres Ehemannes, habe einen Kühlschranksafe gekauft, "weil er seine Schokolade nicht mehr mit mir teilen will".

"Das ist ein Trennungsgrund, oder?!"

In ihrem Posting bietet Lowe ihrem Mann aus lauter Frust – wohl mit einem Augenzwinkern – zum "Verkauf" an. "Möchte ihn jemand? Das ist doch ein Trennungsgrund, oder?!" Später ergänzte sie ihren Beitrag mit den Worten: "Ich denke, ich muss jetzt auch in einen (Kühlschranksafe, Anm.) investieren, dieses Spiel kann man nur zu zweit spielen!"

Mit ihrem Posting hat die Britin jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Über 52.000 Mal wurde ihr Beitrag bisher gelikt, über 113.000 Menschen haben ihn kommentiert, fast 60.000 haben ihn geteilt.

Dass sie mit ihrem Wutposting eine derartige Welle an Reaktionen lostreten würde, habe sie nicht geahnt, wie sie im Interview mit der Sun verriet. "Ich habe zuerst gelacht, aber dann gesagt, es ist wie Folter, weil ich sehen kann, was da drin ist", sagte Lowe.

Laut der Sun lässt sich Lowe von dem Safe jedenfalls nicht abschrecken und plant, den Code irgendwann zu knacken.