War betrunken: Mann kauft Bild von Brücke, die vor seinem Fenster steht

Majestätisch erhebt sich die stählerne Forth Bridge über dem weit ins Land reichenden Mündungstrichter des Flusses Forth in Schottland. Bei ihrer Eröffnung im Jahr 1890 hatte die zweigleisige Eisenbahnbrücke die größte Spannweite aller Brücken weltweit. Diesen Rekord musste sie 1919 an die Québec-Brücke abtreten. Als Motiv für Kunstwerke ist die Brücke aber nach wie vor beliebt.

Auch Stuart Slicer fand kürzlich bei einer Auktion für den guten Zweck Gefallen an einer Malerei, die die Brücke zeigt – und kaufte diese kurzerhand. Das berichten unter anderem die britische Daily Mail und die Scottish Sun.

Doppelt gemoppelt

Bis zu diesem Punkt scheint die Geschichte nicht wahnsinnig spektakulär. Allerdings stellte sich kurze Zeit, nachdem der Schotte das riesige, längliche Bild gekauft hatte, heraus, dass er das Motiv des Bildes auch im realen Leben bewundern kann – und zwar von seinem eigenen Fenster aus.

Stuart Slicer wohnt direkt neben der Forth Bridge, wie ein Tweet seines Enkels belegt, der sich köstlich über den Fehlkauf seines Großvaters amüsierte.