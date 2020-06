Local: Bewertungen in Google+ und Maps

Google startet den Dienst Local, der in Google+ und Maps integriert wird. Über Local können Lokale, Museen, Geschäfte und andere Orte in der Nähe angezeigt werden. Zu den jeweiligen Orten werden Fotos und Bewertungen der Google+-Freunde angezeigt. Das Abgeben eigener Bewertungen und Hochladen von Fotos ist natürlich ebenfalls möglich.



Zu Restaurants werden zusätzlich Bewertungen von Zagat angezeigt. Zagat ist ein Bewertungsdienst den Google zugekauft hat, nachdem es Differenzen mit der Bewertungswebsite Yelp gab. Zagat nutzt ein 30-Punkte-Skala-System. Die Punkte werden jeweils in den Kategorien Essen, Ambiente und Service vergeben.



Local wird nach und nach in die bestehenden Services integriert. Auf Google+ wird das entsprechende Icon links zwischen Kreise und Spiele angezeigt. Local wird auch in die Google Maps-App integriert – zuerst für Android, die iOS-App soll folgen. Geschäftsinhaber können ihre Informationen für die Anzeige bei Local über Google Places für Unternehmen pflegen.