Lenovo zeigt iPad-Rivalen IdeaTab S2109

Software-seitig soll das IdeaTab S2109 mit Googles Betriebssystem

"Ice Cream Sandwich" (a.k.a. Android 4.0) ausgeliefert werden. Neben dem dort integrierten Google Play Store soll ein eigener Lenovo App Shop bereit stehen, die zusammen insgesamt mehr als 450.000 Apps bieten sollen.



Von dem Werbevideo offensichtlich bewusst ausgespart wurden Informationen zur Bildschirmauflösung, der Prozessorstärke und der Grafikleistung - also jenen Punkten, die Apple an seinem neuen iPad im Vergleich zu dessen Vorgänger verbessert hat. Auch eine rückwärtige Kamera ist in dem Video am Lenovo-Tablet nicht zu erkennen.



Anzunehmen ist, dass Lenovo einen harten Preiskampf führen und das neue Tablet billiger als das preisreduzierte iPad 2 (ab 399 Euro) machen wird. Wann und ob es in Österreich erhältlich sein wird, ist derzeit noch ungewiss.