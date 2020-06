KURIER vergibt die besten IT-Ferialjobs

"Es gibt viele junge, talentierte Menschen, die sich für Technik begeistern. Diesen wollen wir helfen, an die spannendsten Praktika zu kommen, die es in Österreich gibt", sagt Gerald Reischl von der Futurezone. Bei den bezahlten Jobs geht es daher nicht um Kaffeekochen, sondern um verantwortungsvolle Arbeit in der Praxis. Der Nachwuchs soll die Chance bekommen, Erfahrung zu sammeln und eine Orientierungshilfe für die berufliche Zukunft zu erhalten. Das ist insofern relevant, da IT-Fachkräfte weiterhin Mangelware sind.



"Je früher Jugendliche Erfahrung sammeln können, desto besser sind sie für die Zukunft gerüstet“, sagt Reischl, "denn 75 Prozent der Arbeitsplätze haben mit IT zu tun."