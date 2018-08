Kollegen spenden Urlaubstage an krebskranken Lehrer

Robert, der in seiner Freizeit auch als Singer-Songwriter tätig ist, will sein Hobby nun dafür nutzen, andere zu inspirieren, bevor er wieder zu unterrichten beginnt. Gegenüber der Plattform indy100 sagte er, dass er immer an die Liebe geglaubt habe und es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre Kraft im Klassenzimmer und in der Musik, die er schreibt, zu vermitteln.