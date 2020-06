Kim Dotcom will Obama unter Druck setzen

„Der Krieg für das Internet hat begonnen" beginnt Megaupload-Gründer Kim Dotcom seinen neuen Song, den er am Freitag auf seinem YouTube-Channel und auf seiner Webseite Kim.com online gestellt hat.

Dotcom zufolge regiert Hollywood die Politik, wodurch Innovationen zurückgehalten werden. In seinem Song spricht er direkt den US-Präsidenten Barack Obama an und fragt unter anderem: „Was ist mit der freien Meinungsäußerung, Mr. President."

Dotcom will Obama auch unter Druck setzen und fragt die Besucher seiner Webseite, ob sie denn für Obama stimmen werden, wenn Megaupload bis 1. November nicht wieder online ist. Auch ein „Mega Countdown" bis zur US-Wahl wurde eingerichtet.

Prozess

Dotcom ist derzeit auf Kaution frei, in Neuseeland soll ihm der Prozess wegen großangelegter Copyright-Verletzungen gemacht werden. In jüngster Vergangenheit gingen in diesem Zusammenhang die Wogen hoch, so wurde die erste Anhörung erst im März 2013 angesetzt, was Dotcom scharf kritisierte. Auch der ursprünglich zuständige Richter musste seinen Hut nehmen, nachdem er sich kritisch über die USA und die Urheberrechtsdiskussion geäußert hat.