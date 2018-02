Die „Bergkristall“-Inszenierung des Linzer Theater des Kindes wurde am Sonntag ( 24. Februar 2018) mit dem niederländisch-deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreis „Kaas und Kappes“ ausgezeichnet.

Insgesamt 105 Theatertexte aus fünf Ländern (Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich und der Schweiz) nahmen an diesem zum 20. Mal ausgetragenen Wettbewerb teil. Eine vierköpfige Jury aus den beiden Ländern, die den Preis vergeben, kürte drei Sieger-Stücke. Neben Christian Schönfelder nach Adalbert Stifter für „Bergkristall“ gingen die Preise an Helwig Arenz für „Caligula und das Mädchen auf der Treppe“ sowie Christina Kettering für „Keine Lieder“. Die PreisträgerInnen erhielten im Dusiburger Kinder- und Jugendtheater KOM’MA jeweils 2.500 € Preisgeld.

Begründung der Jury

Foto: Privat „Die Bearbeitung von Stifters Novelle „Bergkristall“ durch den Autor und Dramaturgen Christian Schönfelder ist ein Beispiel dafür, dass Adaptionen bestehender Werke weit über das bloße Dramatisieren oder Bearbeiten hinausgehen können. Es können, im Glücksfall, eigenständige künstlerische Arbeiten von großer Bedeutung entstehen. Und dies ist hier der Fall. ... Bei Schönfelders Bergkristall laufen vor dem inneren Auge schon beim ersten Lesen starke Theaterbilder ab. ... Die Bearbeitung schafft darüber hinaus noch etwas, was Theater im besten Fall gelingt: dass eine 150 Jahre alte Geschichte uns mehr über unsere Gegenwart erzählt als jedes aktuelle Themenstück. Frei von Aktualitätszwang und Zeitzeugenschaft ist Bergkristall ein Stück Theater über gegenwärtige, drängende Themen: die Unaufgeschlossenheit gegenüber Fremden, die Probleme woanders anzukommen, die Ablehnung gegenüber Zugezogenen und deren Auswirkungen und über die leise Gewissheit, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als das, was wir mit bloßem Auge erkennen können. Ein Theaterglücksfall für Publikum jeden Alters.“

Wieder zu sehen

„Bergkristall“ nach Adalbert Stifter in einer Fassung von Christian Schönfelder, erlebte seine Uraufführung im Rahmen des internationalen Theaterfestival Schäxpir 2017 und ist im März und April wieder zu sehen.

www.theater-des-kindes.at