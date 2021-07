Wir und die da?!

Update 27. Juni 2017, 16.46 Uhr: Eine aktuelle Kritik hinzugefügt sowie Links zu früheren Besprechungen von Stücken, die bei Schäxpir 2017 zu sehen sind. Update 27. Juni 2017, 21.41 Uhr: Zwei Kritiken hinzugefügt. Update 28. Juni 2017, 06.17 Uhr: Besprechung von Dreihundertfünfundsechzig+" hinzugefügt. Update 28. Juni 2017, 12.27 Uhr: Kritik von "Flucht" hinzugefügt. Update 28. Juni 2017, 16.37 Uhr: Kritik von "Lost" und einige Fotos hinzugefügt Update 29. Juni 2017, 19.29 Uhr: Kritik von "Der Ring des Nibelungen nach Wagner und Wikipedia" hinzugefügt. Update 30. Juni 2017, 20.01 Uhr: Kritik zu "Disastrous" hinzugefügt.

Zum neunten Mal bespielen internationale und österreichische Gruppen mit ihren Stücken für junges Publikum verschiedenste Theater und andere Spielorte in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Das Schäxpir-Festival findet Ende Juni zum bereits neunten Mal statt. „Wie wollen wir zusammen leben?“ lautet das Motto in diesem Jahr – unter neuer künstlerischer Leitung ( Sara Ostertag und Julia Ransmayr). Beibehalten wurde die bei diesem Festival von Anfang an geboten Breite der Darstellungsformen – vom Sprechstück über Tanztheater, Kombinationen mit Live-Musik und in einem Stück sogar mit Live am Computer gestalteter Grafik.

Nun zu konkreten Stück-Kritiken – zu Beginn einmal zu drei Produktionen, die sich sehr offensichtlich mit dem Zusammenleben beschäftigen: „Spinnerling“ (Theater Mainz) mit dem zwischen zwei Brüdern, „Bergkristall“ (Theater des Kindes, Linz) mit größeren Gemeinschaften und schließlich das echt (inter-)aktive Spiel „Das Part of the Game-Game (Das Planetenparty Prinzip & TaO! - Theater am Ortweinplatz, Graz). - Wird natürlich ergänzt um weitere Stückbesprechungen.